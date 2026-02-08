Voto e São Brás cruzam-se no Arco da Calheta

O dia eleitoral no Arco da Calheta está a decorrer num ambiente marcado também pela celebração religiosa em honra de São Brás. Há minutos, o toque festivo dos sinos e a saída da procissão, acompanhada por banda de música, trouxeram movimento acrescido à freguesia, coincidindo com a deslocação de eleitores às urnas.

De resto, às 16 horas, a afluência global rondava os 37%, segundo os dados das quatro mesas de voto, revelando um ritmo de participação equilibrado.

Entre tradição e dever cívico, o ambiente vivido junto aos locais de voto, num dia em que fé e participação democrática, tem sido diferente.