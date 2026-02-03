700 fumadores já fizeram o rastreio de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

Desde Novembro do ano passado que a Região tem implementado o rastreio organizado da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e, em quase três meses, foram cerca de 700 os fumadores que aceitaram fazer o despiste desta condição pulmonar inflamatória, que é progressiva e incurável, mas que pode ser controlada.

O número foi avançado por Micaela Freitas, na manhã desta terça-feira, no decorrer da visita que fez ao Centro de Rastreios da Região, no Campo da Barca. A secretária regional de Saúde e Protecção Civil notou, ainda, assim, que "muitos mais contactos foram feitos", convocando os cidadãos fumadores, com idade entre os 40 e 74 anos, a fazer este rastreio.

"É um rastreio novo. Por ser a primeira vez, as pessoas têm algumas dúvidas e o que nós fazemos é esclarecer quais são os benefícios de detecção percoce desta doença, para que assim percebam e queiram aderir. Isto não depende apenas do trabalho proactivo do Serviço Regional de Saúde, mas também da vontade das pessoas em aderir a estes rastreios", esclarece a governante.

A par deste rastreio respiratório, estão já implementados dois rastreios visuais, o da Retinopatia Diabética e o da Saúde Visual Infantil, bem como três rastreios do cancro, nomeadamente o do Cancro da Mama, do Cólo do Útero e o do Cólon e Recto. Sobre este último, quando questionada sobre os problemas verificado com o seguimento dos utentes que, após o rastreio, tinham um resultado positivo, Micaela Freitas salientou que as "entropias" inicias já foram ultrapassadas.

Nesse sentido, a secretária regional apontou, mesmo, que brevemente será possível passar as credenciais para a realização das colonoscopias de forma conjunta e, além disso, a prescrição poderá ser feita pelos médicos de família. A governante apontou para a publicação, a breve trecho, de uma alteração à convenção em vigor.

"Isto vai facilitar, vai agilizar o processo, não obstante já ter melhorado, face à fase inicial", sustentou, notando que "são constrangimentos que surgem quando se lança uma nova medida, mas alguns deles já estão ultrapassados e vão melhorar ainda mais com estas alterações à convenção".

A visita desta manhã ao Centro Dr. Agostinho Cardoso serviu para apresentar o novo site do Centro de Rastreios, que já está 'on line', concentrando informação sobre cada um dos seis rastreios organizados que se realizam, actualmente, na Madeira.

Na página https://centrorastreiosmadeira.pt/ o cidadão encontra não só os critérios para poder participar no despiste organizado, bem como os procedimentos para o efeito. "É um site que, no fundo, vai concentrar tudo o que é informação sobre os rastreios que são feitos na Região Autónoma da Madeira. E quando digo informação, é informação sobre o que é o rastreio, quais são os objectivos, onde é que se deve dirigir, com quem é que pode falar", esclareceu a governante.