'Calheta Viva Cup' decorre de 14 a 17 de Fevereiro

A 3.ª edição do 'Calheta Viva Cup', um dos torneios de futebol infantil de maior expressão da Região, decorre, entre os dias 14 e 17 de Fevereiro, no Campo Municipal do Paul do Mar.

De acordo com a autarquia local, o evento, organizado pelo Estrela da Calheta FC e pelo Município, deverá mobilizar largas centenas de pessoas para o local. Para além da forte participação de clubes regionais e nacionais, dos escalões de Sub 8, Sub 10 e Sub 12, há sempre uma grande afluência de adeptos a garantir uma energia contagiante a partir das bancadas.

Para além da emoção típica destes torneios de futebol, não faltarão actividades para animar miúdos e graúdos ao longo dos dias.