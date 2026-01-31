Campeonato Regional de Esperanças de Mar reúne 74 jovens atletas na baía do Funchal

A Baía do Funchal foi palco, este sábado, do Campeonato Regional de Esperanças de Mar, numa iniciativa organizada pela Associação Regional de Canoagem de Mar (ARCM).

A competição contou com a participação de 74 jovens atletas, representando a Associação Náutica de Câmara de Lobos, o Centro de Treino Mar, o Clube Naval da Calheta, o Clube Naval do Funchal e o Ludens Clube de Machico.

O campeonato destinou-se aos escalões Iniciados, Infantis e Cadetes, masculinos e femininos, nas classes SS1 e SUPC, proporcionando um dia de competição e valorização da canoagem regional. A largada decorreu pelas 10 horas, com percursos de 3 km para os escalões de Iniciados e Infantis e 6 km para os Cadetes.

No pódio da competição individual destacaram-se Diana Fernandes (SS1 Iniciados Femininos) e Leonard Zajac (SS1 Iniciados A Masculinos), ambos do Clube Naval do Funchal e Clube Naval da Calheta, respetivamente. Entre os Infantis, Madalena Luz de Sousa e Juan Freitas subiram ao lugar mais alto do pódio, enquanto os Cadetes viram Ana Matias e Simão Faria consagrarem-se campeões regionais nas suas categorias. Na modalidade SUPC, Joana Nascimento, Ivan Yuzik e Carlota Rodrigues também se destacaram.

Na competição colectiva, o Clube Naval do Funchal conquistou o primeiro lugar com 15.967 pontos, seguido pela Associação Náutica de Câmara de Lobos (10.029 pontos) e pelo Clube Naval da Calheta (10.002 pontos).

Os campeões regionais irão agora representar a Madeira no Campeonato Nacional da especialidade, levando os jovens da canoagem madeirense à competição em território nacional.