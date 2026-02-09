Escola Francisco Franco recebe ciência viva com "Mundo da Física"

A Escola Secundária de Francisco Franco recebe na quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026, a partir das 10h00, a actividade "Mundo da Física: experiências interativas, exposições e sessões de planetário", uma iniciativa dedicada à divulgação científica e à aproximação da Física a todos os públicos.

"Dinamizada pelo Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico (NFIST) e organizada pelo Grupo 510 – Física e Química da Escola Secundária de Francisco Franco, a actividade decorre no Ginásio de Musculação da Escola e conta com a participação de 180 alunos", explica uma nota da escola.

E acrescenta: "Partindo do princípio de que a Física é uma ciência para todos, o 'Mundo da Física' foi concebido para se adaptar a diferentes níveis de conhecimento, envolvendo tanto alunos que já estudam Física como alunos mais novos ou visitantes que contactam, pela primeira vez, com a explicação científica dos fenómenos observados no quotidiano."

Assim, ao longo da manhã, "os participantes vão ter a oportunidade de explorar experiências interativas de Física nas áreas do Eletromagnetismo, Mecânica, Termodinâmica e Relatividade, bem como de assistir a sessões de planetário, proporcionando uma viagem envolvente pelo Universo e pelos seus mistérios", refere.

Tendo por base "uma abordagem prática, visual e lúdica", a iniciativa tem como "principal objectivo explicar conceitos físicos de forma divertida e acessível, despertando a curiosidade, o pensamento crítico e o gosto pela ciência", confia.

O projecto "Mundo da Física", conclui a ESFF, "afirma-se, assim, como um momento privilegiado de aprendizagem activa, reforçando a ligação entre a escola e o ensino superior e promovendo a ciência como uma ferramenta fundamental para compreender o mundo que nos rodeia".