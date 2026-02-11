Martín Tejón com nova distinção da Liga referente a Janeiro

O jogador do Marítimo Martín Téjon, conquistou o prémio 'Jovem do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super' (II Liga) pela segunda vez consecutiva, desta feita numa eleição relativa a Janeiro.

Esta distinção junta-se ao prémio de 'Melhor Avançado do Mês' que o jogador do Marítimo também alcançou em Janeiro.

Quanto ao prémio de 'Melhor Jovem' o avançado verde-rubro, de 21 anos, somou 34,13% dos votos dos treinadores principais da competição, ultrapassando a concorrência de Gonçalo Sousa e João Teixeira (ambos do FC Porto B), que recolheram 11,11% e 9,52% das preferências, respetivamente.

De referir que ao longo dos jogos realizados no mês de Janeiro o camisola 10 do Marítimo assumiu a titularidade nas três partidas realizadas na II Liga Portugal, demonstrando particular inspiração nos encontros frente ao Lusitânia de Lourosa, contribuindo com um golo e uma assistência para o triunfo verde-rubro (4-0), e diante do Desportivo de Chaves (3-2), partida na qual colocou igualmente o seu nome na lista de marcadores.