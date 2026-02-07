Pereira d’Oliveiras Vinhos traz duas distinções dos ‘melhores do ano’
Empresa madeirense conquista ‘Produtor de Vinhos Fortificados’ de 2025 e viu D´Oliveiras Terrantez 1890 integrar o Top 30 Excelência
A madeirense Pereira d’Oliveiras Vinhos recebeu esta noite duas distinções no Porto, durante a cerimónia da entrega dos prémios ‘Os Melhores do Ano 2025’, evento organizado pela Revista de Vinhos.
No capítulo dos fortificados, a Pereira d´Oliveiras mereceu a distinção ‘Produtor de Vinhos Fortificados do Ano 2025' "não apenas pela colecção de exemplares centenários que começou a ser lançada ainda em pandemia, como D´Oliveiras Malvazia Cândida 1910, D´Oliveiras Moscatel Graúdo 1900, D´Oliveiras Sercial 1920 e 1910, D´Oliveiras Terrantez 1889 ou Boal 1904, mas também pela forma como vive e sente o Vinho Madeira".
Aquele que é considerado pela Revista de Vinhos como “o produtor de Vinhos Madeira de excepção” viu ainda o D´Oliveiras Terrantez 1890 integrar o TOP 30 Excelência, cabendo ao enólogo Filipe d'Oliveira receber as duas distinções.
Esta distinção é muito importante para nós, uma empresa com 175 anos feitos. Depois de ter há dois meses atrás uma grande distinção em Londres, veio esta distinção da Revista de Vinhos, que é o corolário de muito trabalho feito por uma equipa coesa e com muitos anos dedicados a isto". Filipe d'Oliveira
O enólogo agradece à mulher o factor uma grande impulsionadora para não faltar a estes eventos, pois caso contrário "ficava no meio das pipas". Aliás, julga que o facto da Pereira d’Oliveiras ser um pequena empresa familiar explica a projecção nacional e internacional que tem tido, a para da opção menos comercial, pois "ao longo de décadas, guardou muitos anos de vinho, muitas datas, muitas castas".
"Como não exportava nos anos 70 e 80, temos agora um grande espólio de frasqueiras e de vinhos cobiçados", assegurou ao DIÁRIO, jornal presente na cerimónia, por ser parceiro da Revista de Vinhos na realização da 'Essência do Vinho' na Madeira, evento que voltará a realizar-se no final de Novembro deste ano no Funchal.
Outros dois vinhos madeirenses distinguidos
A celebração desta noite reuniu na Sala do Arquivo do Centro de Congressos da Alfândega do Porto mais de 900 convidados, entre produtores, enólogos, distribuição, restauração e demais operadores ligados ao sector vitivinícola e hoteleiro.
Entre os presentes destaque para o presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, que por sinal entregou a Filipe d'Oliveira a distinção de produtor do ano entre os fortificados e que viu outros dos vinhos da Região integrarem os 30 'Vinhos Excelência' eleitos pelos provadores da publicação organizadora do evento. Casos do Barbeito Verdelho 50 Anos, dos Vinhos Barbeito e do Crosta Calcária dos Profetas 2024, da Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões.
Os prémios ‘Os Melhores do Ano’ da Revista de Vinhos realizam-se desde 1996, "são um momento de celebração e reconhecimento do que de melhor se faz no vinho, no enoturismo e na gastronomia em Portugal. Refletem não só a evolução do panorama vitivinícola nacional, mas também a solidez e a resiliência daqueles que nele trabalham". "Este ano, foram atribuídos prémios em 25 categorias, destacando projectos e protagonistas que marcam a diferença. Em 2025, reconhecemos o mérito e o empenho de tantos profissionais, mas também olhamos o futuro com confiança e entusiasmo”, afirmou Nuno Pires, director Revista de Vinhos.
Os grandes vencedores da noite
Para os apreciadores de vinhos, marcas e personalidades ligadas ao vinho, deixamos-lhe os vencedores da noite:
PRÉMIO HOMENAGEM
Lídia Monteiro
PERSONALIDADE DO ANO NO VINHO
Francisco Toscano Rico
PERSONALIDADE DO ANO NA GASTRONOMIA
Vítor Matos
PERSONALIDADE DO ANO NO BRASIL
Jorge Lucki
VINHO DO ANO
Cartuxa Reserva Tinto 2019
PRODUTOR DO ANO
Herdade do Sobroso
PRODUTOR DE VINHOS FORTIFICADOS DO ANO
Pereira d’Oliveiras Vinhos
PRODUTOR REVELAÇÃO DO ANO
VineVinu
EMPRESA DO ANO
Abegoaria
MARCA DO ANO
Duas Quintas
ENÓLOGO DO ANO
Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges
ENÓLOGO REVELAÇÃO DO ANO
Ricardo Gomes
SOMMELIER / WINE DIRECTOR DO ANO
Augusto Brumatti
LOJA / GARRAFEIRA DO ANO
Pára!Bento
ENOTURISMO DO ANO
Beira Interior Wine Villages
VITICÓLOGO / INVESTIGADOR DO ANO
Renato Neves
DISTRIBUIDOR DO ANO
Cave Lusa
RESTAURANTE DO ANO
Bioma
SERVIÇO DE VINHOS DO ANO
Nunes Real Marisqueira
CHEFE DE COZINHA DO ANO
Rui Silvestre
CHEFE REVELAÇÃO DO ANO
Rita Magro
PRODUTOR ARTESANAL DO ANO
Casa de Pão-de-Ló de Alfeizerão
DESTINO GASTRONÓMICO DO ANO
Braga
A Revista de Vinhos distinguiu ainda o vinho tinto Porta 6 2023, elaborado pela Vidigal Wines, do grupo Abegoaria, como 'Compra do Ano'.