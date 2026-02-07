Pereira d’Oliveiras Vinhos traz duas distinções dos ‘melhores do ano’

A madeirense Pereira d’Oliveiras Vinhos recebeu esta noite duas distinções no Porto, durante a cerimónia da entrega dos prémios ‘Os Melhores do Ano 2025’, evento organizado pela Revista de Vinhos.

No capítulo dos fortificados, a Pereira d´Oliveiras mereceu a distinção ‘Produtor de Vinhos Fortificados do Ano 2025' "não apenas pela colecção de exemplares centenários que começou a ser lançada ainda em pandemia, como D´Oliveiras Malvazia Cândida 1910, D´Oliveiras Moscatel Graúdo 1900, D´Oliveiras Sercial 1920 e 1910, D´Oliveiras Terrantez 1889 ou Boal 1904, mas também pela forma como vive e sente o Vinho Madeira".

Aquele que é considerado pela Revista de Vinhos como “o produtor de Vinhos Madeira de excepção” viu ainda o D´Oliveiras Terrantez 1890 integrar o TOP 30 Excelência, cabendo ao enólogo Filipe d'Oliveira receber as duas distinções.

Esta distinção é muito importante para nós, uma empresa com 175 anos feitos. Depois de ter há dois meses atrás uma grande distinção em Londres, veio esta distinção da Revista de Vinhos, que é o corolário de muito trabalho feito por uma equipa coesa e com muitos anos dedicados a isto". Filipe d'Oliveira

O enólogo agradece à mulher o factor uma grande impulsionadora para não faltar a estes eventos, pois caso contrário "ficava no meio das pipas". Aliás, julga que o facto da Pereira d’Oliveiras ser um pequena empresa familiar explica a projecção nacional e internacional que tem tido, a para da opção menos comercial, pois "ao longo de décadas, guardou muitos anos de vinho, muitas datas, muitas castas".

"Como não exportava nos anos 70 e 80, temos agora um grande espólio de frasqueiras e de vinhos cobiçados", assegurou ao DIÁRIO, jornal presente na cerimónia, por ser parceiro da Revista de Vinhos na realização da 'Essência do Vinho' na Madeira, evento que voltará a realizar-se no final de Novembro deste ano no Funchal.

Outros dois vinhos madeirenses distinguidos

A celebração desta noite reuniu na Sala do Arquivo do Centro de Congressos da Alfândega do Porto mais de 900 convidados, entre produtores, enólogos, distribuição, restauração e demais operadores ligados ao sector vitivinícola e hoteleiro.

Entre os presentes destaque para o presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, que por sinal entregou a Filipe d'Oliveira a distinção de produtor do ano entre os fortificados e que viu outros dos vinhos da Região integrarem os 30 'Vinhos Excelência' eleitos pelos provadores da publicação organizadora do evento. Casos do Barbeito Verdelho 50 Anos, dos Vinhos Barbeito e do Crosta Calcária dos Profetas 2024, da Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões.

Os prémios ‘Os Melhores do Ano’ da Revista de Vinhos realizam-se desde 1996, "são um momento de celebração e reconhecimento do que de melhor se faz no vinho, no enoturismo e na gastronomia em Portugal. Refletem não só a evolução do panorama vitivinícola nacional, mas também a solidez e a resiliência daqueles que nele trabalham". "Este ano, foram atribuídos prémios em 25 categorias, destacando projectos e protagonistas que marcam a diferença. Em 2025, reconhecemos o mérito e o empenho de tantos profissionais, mas também olhamos o futuro com confiança e entusiasmo”, afirmou Nuno Pires, director Revista de Vinhos.

Os grandes vencedores da noite

Para os apreciadores de vinhos, marcas e personalidades ligadas ao vinho, deixamos-lhe os vencedores da noite:

PRÉMIO HOMENAGEM

Lídia Monteiro

PERSONALIDADE DO ANO NO VINHO

Francisco Toscano Rico

PERSONALIDADE DO ANO NA GASTRONOMIA

Vítor Matos

PERSONALIDADE DO ANO NO BRASIL

Jorge Lucki

VINHO DO ANO

Cartuxa Reserva Tinto 2019

PRODUTOR DO ANO

Herdade do Sobroso

PRODUTOR DE VINHOS FORTIFICADOS DO ANO

Pereira d’Oliveiras Vinhos

PRODUTOR REVELAÇÃO DO ANO

VineVinu

EMPRESA DO ANO

Abegoaria

MARCA DO ANO

Duas Quintas

ENÓLOGO DO ANO

Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges

ENÓLOGO REVELAÇÃO DO ANO

Ricardo Gomes

SOMMELIER / WINE DIRECTOR DO ANO

Augusto Brumatti

LOJA / GARRAFEIRA DO ANO

Pára!Bento

ENOTURISMO DO ANO

Beira Interior Wine Villages

VITICÓLOGO / INVESTIGADOR DO ANO

Renato Neves

DISTRIBUIDOR DO ANO

Cave Lusa

RESTAURANTE DO ANO

Bioma

SERVIÇO DE VINHOS DO ANO

Nunes Real Marisqueira

CHEFE DE COZINHA DO ANO

Rui Silvestre

CHEFE REVELAÇÃO DO ANO

Rita Magro

PRODUTOR ARTESANAL DO ANO

Casa de Pão-de-Ló de Alfeizerão

DESTINO GASTRONÓMICO DO ANO

Braga

A Revista de Vinhos distinguiu ainda o vinho tinto Porta 6 2023, elaborado pela Vidigal Wines, do grupo Abegoaria, como 'Compra do Ano'.