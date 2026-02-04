Martin Tejón e o 'orgulho' de receber o prémio de melhor jovem e melhor golo

O jogador do Marítimo, Martín Tejón, foi reconhecido pelo seu desempenho ao longo do mês de Dezembro e recebeu os prémios de 'Jovem Do Mês' e 'Golo Do Mês' da Liga Portugal 2 Meu Super, no passado fim-de-semana.

O avançado verde-rubro destacou a importância da valorização do seu trabalho ao longo do período em análise: "É um orgulho para mim, porque é o resultado do trabalho individual, que está a ajudar a equipa", afirmou à assessoria de imprensa da Liga Portugal no momento da entrega dos troféus.

O jogador espanhol realçou ainda o golo que marcou frente ao Leixões, que lhe valeu a distinção de 'Golo do Mês', por ter sido o mais votado pelos adeptos no período em avaliação.

"Quando bati a bola, já estava a sentir algo no pé. Soube logo que ia ser um grande golo. Penso que foi o melhor que já marquei e foi bom para a equipa", relembrou o camisola 10 da formação maritimista.

Além do impacto individual, Martín Tejón sublinhou a rápida adaptação ao emblema madeirense, assim como todo o apoio que tem recebido. "O clube está a ajudar-me muito. Foi muito fácil integrar-me e agora tento ajudar a equipa dentro do campo", concluiu.