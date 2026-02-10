Verde-rubro Martín Tejón eleito o melhor avançado do mês de Janeiro

O jogador do Marítimo Martín Tejón voltou a 'coleccionador' mais um troféu da Liga de Portugal, desta feita ao receber a distinção do melhor avançado do mês de Janeiro da Liga Portugal 2 Meu Super, e numa votação feita pelos treinadores da competição.

Nos três encontros disputados pela equipa insular durante o primeiro mês de 2026, o camisola 10 dos verde-rubros foi responsável por 20 ataques, dos quais resultaram dois golos e uma assistência, com a equipa insular a vencer dois jogos e a empatar outro.

Com 17,36 por cento dos votos, Martín Tejón a concorrência do colega de equipa Adrian Butzke e de André Clóvis, do Académico de Viseu, ambos com 16,53 por cento da votação. O também jogador do Marítimo ficou com a segunda posição, por ter sido opção apenas em 181 minutos efectivos, contra 382 do avançado viseense.