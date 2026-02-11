Miguel Moita eleito o treinador do mês de Janeiro da Liga 2

Miguel Moita venceu o prémio de treinador do mês de Janeiro da Liga Portugal 2 Meu Super, numa votação levada a cabo pelos restantes companheiros de profissão.

O treinador do Marítimo, atual líder da competição somou, no período em avaliação, duas vitórias (GD Chaves e L. Lourosa FC) e um empate (FC Felgueiras), com total de oito golos marcados e apenas três sofridos.

O registo valeu, assim, a eleição ao técnico de 42 anos, com 29,75% dos votos dos companheiros de profissão, enquanto Luís Tralhão (SCU Torreense), com 15,70%, e de Ricardo Costa (CD Feirense), com 13,22%, completaram o pódio.