Confiança cai na Indústria e na Construção e sobe nos Serviços e no Comércio

Em Janeiro de 2026, "os indicadores de confiança na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas diminuíram face ao mês anterior, enquanto no Comércio e nos Serviços houve um aumento", de acordo com a informação recolhida pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC), e divulgada hoje.

Resumindo, de acordo com a informação, "o indicador de confiança da Indústria Transformadora diminuiu em janeiro e dezembro após ter aumentado em novembro. A evolução do indicador deveu-se ao contributo negativo das apreciações relativas aos stocks de produtos, já que as restantes componentes - opiniões sobre a evolução da procura global e das perspectivas de produção – tiveram um comportamento positivo. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda diminuiu em janeiro, após ter aumentado em dezembro".

Já "na Construção e Obras Públicas, o indicador diminuiu em janeiro, após ter aumentado em dezembro. A evolução no último mês refletiu o contributo negativo das apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou em dezembro e janeiro, após ter diminuído em novembro".

Do lado das subidas, "o indicador de confiança do Comércio aumentou em janeiro, após ter diminuído em dezembro. A evolução do indicador em janeiro resultou do contributo positivo do volume de vendas, tendo as apreciações sobre as perspectivas de atividade da empresa e o volume de stocks contribuído negativamente. O saldo das perspectivas de evolução futura de preços aumentou entre outubro e janeiro, após ter diminuído em setembro".

Por fim, "nos Serviços, o indicador aumentou em janeiro, após ter diminuído consecutivamente ao longo do 2.º semestre de 2025. A evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas, das apreciações sobre a atividade da empresa e das perspectivas relativas à evolução futura da procura. O saldo relativo às expectativas de preços de prestação de serviços entre outubro e janeiro, após ter recuado nos cinco meses precedentes", conclui.