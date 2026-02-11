CMF reforça limpeza urbana do Centro do Funchal para o Carnaval 2026

Nas próximas duas semanas a limpeza urbana do Centro do Funchal será reforçada, de modo a garantir que todos os espaços de festejos do Carnaval estejam constantemente limpos. E já a partir de, hoje, 11 de Fevereiro com a abertura do Mercadinho de Carnaval, na Avenida Arriaga, que merecerá especial atenção do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, quer na limpeza do espaço como na recolha de resíduos.

Após o Cortejo Alegórico de Carnaval (sábado, 14 de Fevereiro) e o Cortejo Trapalhão (terça-feira, 17 de Fevereiro) haverá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura e lavagem dos arruamentos, recolha dos resíduos e recolha dos contentores.

Para além do troço onde decorrem os cortejos (Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar) também serão mantidos limpos todos os espaços do Centro do Funchal, onde irão decorrer os restantes festejos, nomeadamente a Avenida Arriaga, a Avenida Zarco, a Praça do Povo, entre outros.

Deste modo, para cada operação de limpeza foram convocados os seguintes meios:

No Cortejo Alegórico (sábado, dia 14 de Fevereiro, a partir das 20 horas), durante o dia está assegurada a limpeza constante da cidade com equipas de trabalhadores a circular entre a população para recolher resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e as papeleiras mais cheias. Para a limpeza após o cortejo, ou seja, entre as 19h00 e as 2h00 estarão de serviço cerca de 80 trabalhadores, incluindo 1 chefe de serviços, 3 encarregados, cantoneiros de limpeza e motoristas e cerca de 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 4 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos.

No Cortejo Trapalhão, (terça-feira, dia 17 de Fevereiro), entre as 15h00 às 00h00 foram convocados cerca de 85 trabalhadores, incluindo 1 chefe de serviços, 3 encarregados, cantoneiros de limpeza e motoristas e cerca de 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 4 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos, que irão garantir a limpeza de toda a baixa do Funchal após a passagem do cortejo.

Relativamente ao número de contentores haverá um reforço com a distribuição pelas zonas de festejos de cerca de 109 contentores das várias tipologias (resíduos indiferenciados, embalão, vidrão e papelão), com o objectivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão.

Mais se informa que a recolha de resíduos será realizada normalmente, incluindo na terça-feira de Carnaval, dia 17 de Fevereiro e a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos estará em funcionamento no seu horário habitual, ou seja, das 8h00 às 22h00.