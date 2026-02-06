 DNOTICIAS.PT
Capotamento na Estrada Monumental provoca um ferido

Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou ferida na sequência de um capotamento ocorrido há instantes na Estrada Monumental, no Funchal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal que, na chegada, verificaram que a condutora já se encontrava fora da viatura.

A vítima queixava-se de dores num dos membros superiores direitos e apresentava escoriações num dos membros inferiores esquerdos.

Segundo foi possível apurar, a condutora terá subido a raíz de uma árvore e capotado com a viatura.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal procederam ao transporte da mulher até ao hospital. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.

