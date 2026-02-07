Motociclista ferido em colisão em Machico

Pelas 14h30 deste sábado, 7 de Fevereiro, um motociclista, na faixa etária entre os 40 e os 50 anos, ficou ferido numa colisão com veículo ligeiro junto à bomba de gasolina da BP em Machico, nas imediações do acesso à via rápida.

A vítima, que foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, apresentava queixas em uma perna.

Após primeiros socorros, foi transportada para o centro de saúde local.