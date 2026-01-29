Mulher ferida em colisão automóvel no Funchal
Uma mulher ficou ferida, ao final desta manhã, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Estrada de São João, no Funchal.
Com dores fores na zona toráxica, a mulher foi socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portugueses, que realizou o seu transporte para o hospital.
Também foram mobilizados elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mas ao chegarem ao local, constataram que a vítima já se encontrava fora da viatura.
