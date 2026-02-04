 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão sem feridos na Cota 500

Foto DR

Uma viatura ligeira e outra pesada colidiram, há instantes, na cota 500, na saída para o 'Trapiche'.

As corporações das imediações foram contactadas, mas não há registo de nenhum alerta, nem de feridos, para já.

Segundo o que o DIÁRIOa apurou, a PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a repor a normalidade do trânsito.

