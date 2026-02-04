Colisão sem feridos na Cota 500
Uma viatura ligeira e outra pesada colidiram, há instantes, na cota 500, na saída para o 'Trapiche'.
As corporações das imediações foram contactadas, mas não há registo de nenhum alerta, nem de feridos, para já.
Segundo o que o DIÁRIOa apurou, a PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a repor a normalidade do trânsito.
