Despiste na Calheta provoca dois feridos

Duas viaturas despistaram-se, esta tarde, num parque de estacionamento, no Rabaçal, na Calheta.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, assim como a PSP, para prestar assistência a duas vítimas, uma do sexo feminino, outra do sexo masculino. Ambas apresentavam ferimentos ligeiros.

Após a imobilização das vítimas, foi realizado o transporte para o hospital.