Despiste na Calheta provoca dois feridos
Duas viaturas despistaram-se, esta tarde, num parque de estacionamento, no Rabaçal, na Calheta.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, assim como a PSP, para prestar assistência a duas vítimas, uma do sexo feminino, outra do sexo masculino. Ambas apresentavam ferimentos ligeiros.
Após a imobilização das vítimas, foi realizado o transporte para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo