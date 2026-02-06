 DNOTICIAS.PT
Colisão provoca um ferido ligeiro no Caminho do Pilar

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, há instantes, para o Caminho do Pilar, no Funchal, na sequência de uma colisão rodoviária envolvendo duas viaturas.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, tratou-se de um embate traseiro, do qual resultou uma vítima ligeira. Uma senhora, cuja idade não foi possível aferir, queixava-se de dores na zona cervical, tendo sido assistida no local.

Apesar das queixas, a vítima recusou o transporte para uma unidade de saúde, não tendo sido necessário o seu encaminhamento hospitalar.

