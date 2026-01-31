Despiste provoca ferido grave no Livramento

Um despiste seguido de incêndio numa viatura ligeira provocou, na manhã deste sábado, um ferido grave na Rua do Livramento, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 08h38, após um carro se ter descontrolado, embatido contra uma parede e acabado por incendiar-se. Do acidente resultou um homem na casa dos 70 anos, que sofreu uma ferida na cabeça.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram três viaturas — uma pesada, uma ligeira de combate a incêndios e uma ambulância — e um total de 10 operacionais. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve presente no local.

Após estabilização, o ferido foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento hospitalar.

As causas do acidente não são, para já, conhecidas.