Despiste provoca ferido grave no Livramento
Viatura descontrolou-se e embateu contra uma parede
Um despiste seguido de incêndio numa viatura ligeira provocou, na manhã deste sábado, um ferido grave na Rua do Livramento, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 08h38, após um carro se ter descontrolado, embatido contra uma parede e acabado por incendiar-se. Do acidente resultou um homem na casa dos 70 anos, que sofreu uma ferida na cabeça.
A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram três viaturas — uma pesada, uma ligeira de combate a incêndios e uma ambulância — e um total de 10 operacionais. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve presente no local.
Após estabilização, o ferido foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento hospitalar.
As causas do acidente não são, para já, conhecidas.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo