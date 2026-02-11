Forte agitação marítima não dá tréguas na Praia Formosa

O mar no Complexo Balnear da Praia Formosa, no Funchal, está novamente a provocar estragos visíveis durante a agitação marítima que se faz sentir na Região, conforme dão conta os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e pela Capitania do Porto do Funchal.

Testemunhas no local relatam ao DIÁRIO que no arruamento central que serve de estacionamento, junto à antiga Shell, a água chegou à estrada/estacionamentos no final do troço.

Foto OD

Um vídeo divulgado pela Frente Mar Funchal ilustra a força do mar, com calhaus a serem arrastados pelas ondas e galgando até áreas junto ao passeio público marítimo, evidenciando as condições adversas junto à orla costeira.

De acordo com a FrenteMar, as actuais condições do mar determinaram o encerramento de todos os acessos ao mar nos complexos balneares, incluindo a Praia Formosa, bem como a interdição da circulação entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos. A entidade lembra que a sinalização existente no local deve ser respeitada rigorosamente e apela para que as pessoas não se aproximem da orla costeira.

O aviso de agitação marítima que baliza estas condições refere-se apenas à costa Norte da Madeira e à ilha do Porto Santo, estando em vigor entre as 12 horas de hoje e as 18 horas de amanhã, quinta-feira, segundo o IPMA.

Aviso de agitação marítima forte prolongado até amanhã No seguimento da indicação da previsão meteorológica feita pelo IPMA, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira até às 06h00 de amanhã, 12 de Fevereiro. O anterior aviso vigorava até às 18h00 de hoje.

Segundo o site Tábua de Marés, neste momento, a maré está a descer e o pico da próxima preia-mar, ou maré cheia, está prevista para as 21h45.