Capitania emite aviso para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo para a orla marítima até às 18 horas desta quarta-feira, 11 de Fevereiro. O IPMA prevê vento moderado e agravamento da agitação marítima no arquipélago da Madeira, sobretudo na costa norte.

Segundo a previsão, o vento deverá soprar de oeste bonançoso a moderado, tornando-se temporariamente variável durante a noite. A partir da manhã, deverá rodar para oeste/sudoeste e intensificar-se, podendo atingir intensidade fresca durante a tarde. A visibilidade será, em geral, boa a moderada.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 2 e 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros a partir do final da manhã. Já na costa sul, a ondulação deverá variar entre 1 e 2 metros de sudoeste, podendo chegar aos 3,5 metros na parte oeste da ilha.

Face às condições previstas, as autoridades recomendam à comunidade marítima e à população em geral o reforço das amarrações das embarcações e vigilância apertada nos portos. É ainda aconselhado evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, bem como a prática de pesca lúdica em falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.