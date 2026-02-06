Agitação marítima forte provoca estragos na Praia Formosa

A forte agitação marítima registada durante a última madrugada provocou vários estragos na frente costeira da Praia Formosa, no Funchal, deixando marcas visíveis ao longo do passeio público marítimo e dos acessos à zona balnear.

Aviso amarelo para o mar estendido até domingo Estando a Madeira, nomeadamente a costa Norte, mas também o Porto Santo, em aviso laranja para a agitação marítima até às 15 horas de hoje, o IPMA acaba de actualizar o aviso amarelo subsequente a partir das 15 horas desta sexta-feira, mas agora até às 00h00 de domingo.

As imagens captadas ao início da manhã de hoje ilustram um cenário de degradação ao longo do percurso pedonal junto ao mar, com o pavimento coberto de detritos, pedras e areia arrastadas pela força das ondas. Na zona mais baixa da praia, as estruturas de acesso em madeira apresentam-se danificadas ou desalinhadas.

Foto JMF

De acordo com testemunhas no local, “além de estragos nos acessos ao calhau em madeira, o mar chegou a galgar para o passeio público marítimo”, situação que terá ocorrido, provavelmente, durante os períodos de maior intensidade da ondulação.