Agitação marítima forte motiva encerramento do Cais da Ponta do Sol e Madalena do Mar

O acesso aos cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar encontra-se interdito à circulação pedonal, na sequência do agravamento da agitação marítima que tem afectado a costa da Madeira.

Agitação marítima forte provoca estragos na Praia Formosa A forte agitação marítima registada durante a última madrugada provocou vários estragos na frente costeira da Praia Formosa, no Funchal, deixando marcas visíveis ao longo do passeio público marítimo e dos acessos à zona balnear.

Uma publicação feita nas redes sociais dá conta que o Município da Ponta do Sol, em articulação com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), informa que a medida visa salvaguardar a segurança de pessoas e bens, tendo em conta as condições adversas do estado do mar e o risco de galgamentos costeiros.

As autoridades locais apelam à população para que evite a circulação e permanência junto da orla marítima, sobretudo nas zonas mais vulneráveis, e para que não pratique atividades náuticas, incluindo pesca, atividades desportivas ou passeios à beira-mar. É igualmente recomendado que os veículos não sejam estacionados em áreas muito próximas do mar.

O município reforça ainda a importância de não assumir comportamentos de risco, sublinhando que “não arrisque a vida por uma fotografia”, e pede à população que se mantenha atenta aos avisos e recomendações das entidades competentes, acompanhando a evolução da situação meteorológica.

Em caso de emergência, deve ser contactado o número 112.