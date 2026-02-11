Aviso de agitação marítima forte prolongado até amanhã

No seguimento da indicação da previsão meteorológica feita pelo IPMA, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira até às 06h00 de amanhã, 12 de Fevereiro. O anterior aviso vigorava até às 18h00 de hoje.

As previsões de vento de quadrante Oeste fraco (7-11 km/h) a bonançoso (12-19 km/h), por vezes variável, tornando-se temporariamente bonançoso a moderado (20-30 km/h), por vezes fresco (31-39 km/h) durante a tarde, a visibilidade será boa e a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros, e na costa Sul será de Sudoeste com 1 a 2 metros sendo 2 a 3,5 metros na parte Oeste.

Por fim, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", em particular estas:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Refira-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo de agitação marítima para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, entre as 12 horas de hoje e as 18 horas de amanhã, quinta-feira.