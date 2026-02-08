Capitania do Funchal cancela aviso de agitação marítima forte

Está cancelado o aviso de agitação marítima forte, que havia sido emitido pela Capitania do Porto do Funchal, em relação ao arquipélago da Madeira.

No entanto, apesar do cancelamento, é recomendado aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

" Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", aponta a Capitania.