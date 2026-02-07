Capitania do Funchal volta a prolongar aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, até às 6 horas de domingo, dia 8 de Fevereiro, os avisos em vigor para agitação marítima forte e vento forte, relativos ao arquipélago da Madeira.

Nesse sentido, recomenda reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Vento: W/SW muito fresco a forte (40-61km/h), tornando-se gradualmente W/NW moderado a fresco (20-39km/h) a partir do meio da tarde

Visibilidade: Boa a moderada

Ondulação:

- Costa Norte: NW 4 a 5m, diminuindo para 3 a 4m a partir da noite.

- Costa Sul: W/SW 2 a 3m, diminuindo para 1,5 a 2m, sendo 3 a 4m na parte W da ilha da Madeira e diminuindo para 2 a 3m.