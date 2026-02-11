PS diz que a Região "está de forma sistemática a violar os direitos dos doentes"

Na sequência da apresentação do projecto de resolução do JPP que 'Recomendo ao Governo Regional da Madeira a regularização urgente dos pagamentos dos profissionais envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas no SESARAM', o PS denunciou a "normalização do incumprimento" na Região.

Pela voz da deputada Sancha Campanella, o grupo parlamentar do PS defendeu um "modelo de governação de cumpra", denunciando diversas falhas no Serviço Regional de Saúde face ao "incumprimento transversal".

A deputada começou por apontar as "listas de espera que se eternizam", passando pela falência geral de capacidade de gestão", pelo incumprimentos dos tempos médios de espera, pela "gestão negligente dos recursos humanos", pelas "falhas na medicação", entre outros pontos considerados graves.

A socialista Sancha Campanella denunciou que a Região "está de forma sistemática a violar os direitos dos doentes".