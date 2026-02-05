“Não é uma questão prioritária para a Região”

O presidente do Governo Regional da Madeira considerou esta quinta-feira que a criação de um cemitério islâmico não constitui, neste momento, uma prioridade para a Região. Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita à lavandaria industrial Dorilimpa, na Camacha, quando questionado sobre a morte de um cidadão islâmico e a reivindicação da comunidade por um espaço próprio para sepultamento.

“Lamento a morte num acidente de trabalho, naturalmente, mas isso é um problema que compete às associações decidirem o que é preciso fazer. Neste momento, não são questões prioritárias para a Região”, afirmou.

Imigrante de 30 anos morre em acidente de trabalho no Funchal Um homem de 30 anos, originário do Bangladesh, faleceu esta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho, no Funchal, ontem, quando um saco de cimento caiu de uma grua no local da obra. Segundo informações divulgadas pelo Centro Cultural Islâmico da Madeira, tratava-se do primeiro dia de trabalho do jovem na construção civil.

Confrontado com a possibilidade de o Governo Regional vir a disponibilizar um espaço para esse fim, Miguel Albuquerque respondeu apenas que se trata de “uma questão que ainda está na ordem do dia”, sem adiantar prazos ou compromissos concretos.