Ocorrências disparam nas escolas da Região é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. PSP registou 33 casos entre Setembro e Dezembro de 2025, mais de metade do valor global do ano lectivo 2024/25. Ofensas corporais lideram, seguidas de injúrias e ameaças. Aumenta a posse de armas proibidas. DIÁRIO acompanhou dupla de polícias do Programa Escola Segura.

Mas há mais nesta edição:

Funchal expropria prédio abandonado há 17 anos junto à PSP. DIÁRIO sabe que a autarquia pretende usar o edifício para instalar serviços municipais, criar habitação e estacionamento público. Serviço Regional da Protecção Civil começa o ano com investimentos superiores a 1 milhão.

Governo impõe novos limites à pesca do atum-patudo.

Uma segunda volta 40 anos depois. Saiba tudo sobre as eleições numa emissão multimédia que é difundida ao longo do dia de hoje em vários meios complementares do DIÁRIO.

Por fim, derrotado nos descontos pelo último classificado. Apesar do mau resultado frente ao Farense, Marítimo mantém-se líder da II Liga.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.