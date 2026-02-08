Em declarações à reportagem do DIÁRIO/TSF Madeira na Escola da Torre, o câmara-lobense Élvio Quintal lamentou a pouca atenção dada à Madeira durante a campanha para a segunda volta das Presidenciais. “Falou-se pouco da nossa Região. Preferia que tivessem falado muito mais”, afirmou.

O jovem eleitor assegurou ter mantido o sentido de voto da primeira volta, logo após exercer o dever cívico, esclarecendo que a campanha entre as duas voltas não influenciou a sua decisão. “Não sou contra nenhum dos candidatos. Desde a primeira volta mantive o meu voto”, disse, descrevendo a escolha do Presidente da República como uma questão de responsabilidade perante o País.

Questionado sobre o perfil desejável para o próximo chefe de Estado, Quintal respondeu que espera um Presidente “interventivo e também discreto, que olhe mais pelo nosso povo”.

Quanto ao impacto do resultado na confiança para o futuro, confessou sair da votação “mais preocupado do que confiante”, sublinhando, porém, o seu compromisso com a participação cívica. “Tenho 34 anos. Desde que posso votar, voto sempre. Enquanto não me proibirem de votar, vou votar sempre”, concluiu.