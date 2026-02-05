A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO revela que a Região acaba com os “apoios às cegas”. O Governo Regional avança para a fase final de testes de uma nova plataforma digital que visa reforçar a fiscalização, garantir uma atribuição mais justa e evitar a duplicação das ajudas em áreas como a Acção Social, Educação, Habitação, Saúde e Emprego.

Nestas páginas leia, também, que a Câmara Municipal do Funchal declara nula aprovação de edifício em quinta madeirense. A autarquia corrige um erro do executivo anterior e anula projecto habitacional em Santa Luzia, após demolição da Quinta das Tangerinas, sem os requisitos necessários. Fique a saber, ainda, que uma dúzia de palmeiras do Aquaparque foram cortadas para prevenir riscos.

O PSD conquista 500 novos militantes por ano. Partido tem 14 mil inscritos, mas número de ‘pagantes’ é menor. Após as Autárquicas houve expulsões e regressos.

Além disso, saiba que o fenómeno ‘As Guerreiras do K-Pop em Concerto’ vem à Madeira em Julho e que Ronaldo faz hoje 41 anos mergulhado em presente atribulado.

