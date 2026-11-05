Albuquerque define prioridades ao assumir Presidência rotativa das RUP

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reune-se hoje com os presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia, em Guadalupe, para aprofundar as prioridades comuns destas regiões no âmbito do futuro Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034.

No final da manhã, o presidente do Governo Regional da Madeira assume a presidência rotativa da Conferência dos Presidentes das RUP, por um período de um ano.

A XXX Conferência dos Presidentes das RUP começou ontem, 4 de Novembro, com uma reunião entre os responsáveis pelos governos regionais e os eurodeputados eleitos pelas regiões ultraperiféricas.

O encontro permitiu abordar as prioridades dos respectivos territórios nas negociações sobre o próximo orçamento da União Europeia, bem como a estratégia da Comissão Europeia para as RUP e o pacote regulamentar associado.

A sessão de hoje será dedicada ao aprofundamento dessas prioridades. Já na qualidade de presidente da Conferência, Albuquerque apresentará os objectivos para o mandato de um ano, que passa a assegurar em representação da Madeira.