AC Milan vence e encosta à Roma no pódio do campeonato italiano

O AC Milan, com Gonçalo Ramos a titular, venceu hoje por 2-0 em casa da Udinese, para a oitava jornada da Liga italiana de futebol, liderada pelo Inter Milão.

O emblema milanês, orientado por Ruben Amorim, vinha de uma derrota em casa do Bournemouth (3-0), para Liga Europa, mas deu uma boa resposta em Udine e chegou à vantagem pelo norte-americano Christian Pulisic, aos seis minutos, na sequência de um livre de Luka Modric.

O AC Milan, apesar da reação da Udinese na procura do golo do empate, aumentou para 2-0 pelo inglês Omari Hutchinsen, aos 65 minutos, na recarga oportuna a um remate do suíço Arden Jashari, que sentenciou em definitivo o encontro.

O português Gonçalo Ramos, muito trabalhador em prol da equipa, ainda dispôs de dois remates para aumentar a vantagem, mas um foi desviado pelo guarda-redes nigeriano Maduka Okoye para a barra, aos 74 minutos, e outro foi ao lado, aos 79.

Com os três pontos amealhados, o AC Milan ocupa a quarta posição da Série A, com 18 pontos, 'encostando' à Roma, terceira, que no sábado empatou 3-3 em casa do Nápoles, a quatro do líder Inter Milão e da 'vice' Lazio, ambos com 22.

A Udinese continua em queda na tabela, na qual segue na 17.ª posição, com quatro pontos, sendo o primeiro emblema acima da linha de despromoção, em igualdade pontual com Fiorentina (18.ª) e Parma (19.º) e com mais um ponto do que o Veneza (20.º).

Em San Siro, dois golos nos descontos permitiram ao campeão Inter Milão manter o arranque invicto na Liga, garantindo um triunfo em casa sobre a Fiorentina, por 2-1, e negar o triunfo aos 'viola', que marcaram por Alejandro Jiménez, aos 65 minutos.

Já nos descontos, Marcus Thuram, aos 90+1 minutos, empatou o encontro, com o avançado francês a ser depois derrubado na área, num penálti que resultou no triunfo dos 'neroazzurri', apontado pelo polaco Piotr Zielinski, aos 90+7.

No estádio Via del Mare, após uma derrota em casa com a Lazio (0-3) e um empate fora com o Cagliari (1-1), a Juventus regressou aos triunfos frente ao Lecce, que apresentou os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares.

A Juventus chegou à vantagem pelo norte-americano Weston McKennie, aos 29 minutos, e Douglas Luiz, aos 41 minutos, elevou a vantagem da Juventus para 2-0, sentenciando o resultado com que se chegou ao fim do encontro.

A Juventus 'trepou' algumas posições na tabela classificativa da Série A, em que ocupa agora a sétima posição, com 14 pontos, os mesmos que Frosinone (sexto), enquanto o Lecce é 12.º, com nove.

A Atalanta 'travou' o surpreendente Frosinone, que segue em lugares de acesso às provas da UEFA, com um empate a 4-4, num encontro com muita alternância no marcador.

O Frosinone segue na sexta posição, com 14 pontos, a oito do líder Inter de Milão, enquanto a Atalanta ocupa o 11.º lugar, com 10, a um do Nápoles (10.º, com 11).