Machico recebe conferência sobre os desafios e oportunidades da inteligência artificial

O Auditório Multiusos do Fórum Machico recebe, no próximo dia 16 de Outubro, pelas 9h30, a 4.ª edição da Conferência ECOS Machico, subordinada ao tema 'A Tecnologia e a Inteligência Artificial no Território: Desafios e Oportunidades, para fomentar uma reflexão e debate do crescente impacto da Tecnologia e da Inteligência Artificial na transformação dos territórios, na prestação de serviços, na inovação e na relação com as comunidades.

A conferência pretende reunir diferentes perspectivas em torno das oportunidades que estas novas ferramentas podem proporcionar ao desenvolvimento territorial, sem descurar os desafios associados à sua adopção, nomeadamente ao nível da capacitação, da inclusão, da inovação e da utilização responsável da Inteligência Artificial.

O programa da conferência apresenta-se muito completo, com a presença de oradores de diferentes formações académicas, ligados a instituições regionais, mas também do continente, como é o caso da doutora em Ciências Florestais Engenheira Leónia Nunes, investigadora no Centro de Ecologia Aplicada, professor Baeta Neves, onde desenvolve investigação em estruturas espaciais da floresta, modelação do crescimento dos ecossistemas. Cabe à convidada as honras da conferência de abertura com a comunicação intitulada 'Valorizar e quantificar os benefícios ambientais das árvores urbana'.

Marcarão também presença entidades como a Direcção Regional do Ordenamento do Território com a comunicação 'Tecnologias e Inteligência Artificial ao Serviço do Território', o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

A sessão de abertura e encerramento da conferência, contará com a presença de um elemento do Governo Regional, assim como os presidentes e vereadores das principais entidades promotoras Ecos Machico, Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia.

O evento é de entrada livre, mas sujeita a inscrição por via electrónica.