ESD Madeira promove conferência sobre literacia financeira em Câmara de Lobos

A estrutura regional dos Estudantes Social-Democratas (ESD) Madeira promoveu, na semana passada, uma conferência dedicada à literacia financeira, em Câmara de Lobos, numa iniciativa que contou com a participação de Ricardo Pinto, docente da Universidade da Madeira.

A sessão abordou conceitos relacionados com as finanças pessoais e procurou dar aos jovens participantes ferramentas para uma gestão financeira mais responsável. Durante a conferência, o docente apresentou exemplos práticos e respondeu às questões colocadas pelos estudantes.

De acordo com uma nota divulgada pela estrutura estudantil da JSD, a iniciativa marcou o arranque do novo ano lectivo e pretendeu promover a reflexão sobre a importância da literacia financeira entre os jovens. O presidente dos ESD Madeira, João Pedro Gomes, destacou a experiência do orador e considerou que a sessão permitiu aos participantes adquirir conhecimentos e algumas ferramentas com aplicação no quotidiano.

O dirigente apontou ainda a escolha do tema como uma resposta a uma das áreas que, segundo os ESD Madeira, tem vindo a ser destacada pela comissária europeia Maria Luís Albuquerque.

Para os Estudantes Social-Democratas, o reforço da literacia financeira é também relevante para a redução das desigualdades e para a convergência de Portugal com os restantes países europeus. A estrutura defende, nesse sentido, a realização de iniciativas com especialistas que permitam aos jovens aprofundar conhecimentos nesta área.

A conferência integrou, assim, a programação dos ESD Madeira para o novo ano lectivo, com enfoque na aquisição de competências relacionadas com a gestão das finanças pessoais.