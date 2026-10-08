UMa acolhe conferência ibérica com participação de especialista mundial em Negócios Internacionais

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, entre os dias 8 e 10 de Outubro, o XXI Iberian International Business Conference (IIBC), subordinado ao tema 'International Management in an Era of Global Reconfiguration: Implications for Iberian Firms'.

Organizada pelo Departamento de Gestão e Economia da Faculdade de Ciências Sociais (DGE-FCS) da UMa, a conferência constitui um espaço de encontro, reflexão e partilha entre académicos e profissionais das áreas da gestão e dos negócios internacionais, promovendo a apresentação e discussão de investigação de vanguarda, bem como o intercâmbio de conhecimento e a colaboração académica a nível internacional.

A sessão de abertura terá lugar no dia 9 Outubro, pelas 9h30, no Auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes; do Coordenador do DGE, Luiz Pinto Machado, em representação do Presidente da FCS; e dos Conference Chairs e docentes do DGE-FCS, Carmen Freitas e Ricardo Correia.

O encontro reúne cerca de 40 investigadores, que irão apresentar trabalhos científicos centrados nas profundas transformações que marcam o contexto internacional, nomeadamente as mudanças geopolíticas, a transformação digital e a sustentabilidade, e nas suas implicações para a competitividade e a internacionalização das empresas ibéricas.

Dirigida a investigadores e a estudantes de mestrado e doutoramento, a conferência incidirá sobre temas como a reconfiguração das cadeias de valor, a inteligência artificial, a transição verde, a inovação, a gestão internacional de talento e as estratégias de crescimento das pequenas e médias empresas.

O programa inclui várias sessões e um workshop dirigido a estudantes de doutoramento da comunidade ibérica na área dos negócios internacionais, com o objectivo de apoiar e estimular o seu percurso de investigação.

Um dos momentos centrais da conferência será a palestra de Peter J. Buckley, Professor na Alliance Manchester Business School, da Universidade de Manchester, e um dos académicos mais conceituados do mundo na área dos Negócios Internacionais. A sua intervenção, intitulada 'The Long-Run Development of International Business as a Subject……and How You Can Contribute', proporcionará uma oportunidade única para reflectir sobre a evolução dos Negócios Internacionais enquanto área de estudo, as principais tendências que moldam a disciplina e os desafios e oportunidades para a investigação futura.

Ao longo da sua notável carreira académica, Peter J. Buckley tem desenvolvido investigação com contributos significativos para o estudo das empresas multinacionais, do investimento direto estrangeiro, da internacionalização e da organização da economia global. É autor de mais de 250 artigos em revistas científicas com revisão por pares, bem como de numerosos livros, tendo-se afirmado como uma das vozes mais influentes no desenvolvimento e consolidação dos estudos em Negócios Internacionais.