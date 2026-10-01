ARDITI apresenta oferta educativa 2026/2027

A Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) apresentou a sua oferta educativa para o ano letivo 2026/2027, com um conjunto renovado de propostas destinadas a aproximar a investigação científica e tecnológica da comunidade escolar da Região.

Desenvolvida pelo Serviço Educativo da ARDITI, a iniciativa reúne palestras, actividades teórico-práticas e exposições que visam proporcionar experiências de aprendizagem mais dinâmicas, despertar a curiosidade e facilitar o contacto dos alunos com temas científicos e tecnológicos atuais.

A programação abrange áreas como tecnologia, inteligência artificial, sustentabilidade, oceano, saúde e muito mais, através de actividades concebidas para diferentes contextos educativos e orientadas para a participação, a descoberta e a compreensão do papel da ciência no quotidiano e na sociedade.

Com esta iniciativa, a ARDITI pretende contribuir para a promoção da cultura científica na Região e criar oportunidades para que os alunos contactem de forma mais próxima com áreas de conhecimento que assumem uma relevância crescente para o futuro.

De acordo com a entidade, a oferta educativa também permite dar a conhecer parte da investigação desenvolvida no ecossistema científico e tecnológico regional, aproximando investigadores, conhecimento e a comunidade educativa, e tornando mais acessível o trabalho científico realizado na Madeira.

As escolas e as restantes entidades interessadas podem seleccionar e solicitar as actividades através do respectivo formulário de marcação. A realização das iniciativas está sujeita à disponibilidade e à confirmação prévia.

Consulte as actividades disponíveis e agende em: https://tr.ee/GFvKVS.