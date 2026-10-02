Conferência aborda hoje os desafios da Segurança, Defesa e Geopolítica

O auditório do Museu da Electricidade acolhe, hoje, pelas 10 horas, a conferência ‘Há uma nova Ordem Mundial? Desafios globais da Segurança, Defesa e Geopolítica', integrada no ciclo de Conferências da Autonomia. O presidente do Governo Regional vai marcar presença neste evento.

A iniciativa terá como oradores o ex-vice-primeiro ministro e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas e António Martins da Cruz, sendo moderada pelo advogado Nuno Teixeira.

As perspectivas sobre a geopolítica mundial serão partilhadas sem tabus pelos dois comentadores e analistas nesta sessão do ciclo de Conferências da Autonomia, iniciativa promovida pela Estrutura de Missão para as Comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da Madeira que pretende reflectir sobre os principais marcos, desafios e conquistas que têm moldado a Autonomia da Região ao longo das últimas cinco décadas.

Outros destaques da agenda

09h30 - Apresentação do Plano Regional para o Envelhecimento Activo e Saudável, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

09h30 - Eduardo Jesus marca presença no arranque da Expedição Madeira Ocean 2026, no Cais 6 do Porto do Funchal.

11h00 - Greve das Carreiras Gerais da Administração Pública com Concentração junto ao Palácio do Governo Regional

14h30 – Iniciativa do PSD junto ao Serviço Regional de Protecção Civil.

14h30 – Rubina Leal visita instituição Causa Social.

15h45 – PS reúne-se com a direcção do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos.

17h00 - Marítimo - Sporting do Campeonato Betclic de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

17h00 – Arrancam as comemorações dos 52 anos na Madeira do Estado-Maior-General das Forças Armadas, na Câmara Municipal do Funchal, com inauguração da Exposição Infográfica das Forças Armadas

17h30 - Paula Margarido estará a cargo da apresentação do livro 'S. João de Deus e as Dimensões da sua Hospitalidade', da autoria de Aires Gameiro. A iniciativa decorre no Colégio dos Jesuítas.

20h00 – Sessão solene de abertura da XXXIX Edição da Festa da Maçã, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na Camacha.

21h00 - Cerimónia de abertura do Eco Rally Madeira 2026, na Praça CR7

Efemérides

1836 - Charles Darwin regressa a Inglaterra a bordo do Beagle.1869 - Nasce o líder indiano Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi.1924 - A Liga das Nações adota o Protocolo de Genebra, que defende a solução pacífica dos conflitos internacionais.1925 - Nasce o escritor português José Cardoso Pires, autor de "O Anjo Ancorado" e "Alexandra Alpha", entre outros.

1941 - II Guerra Mundial. O exército alemão desencadeia a Operação Tufão contra Moscovo.

1950 - Os Peanuts, do "cartoonista" Charles Schultz, surgem pela primeira vez em sete jornais norte-americanos.1958 - Sékou Touré declara a independência da Guiné, colónia francesa, o primeiro Estado independente de língua francesa em áfrica.1968 -- A Académica estreia-se nas taças europeias.

- Forças do exército e da polícia abrem fogo sobre estudantes que se manifestam na Praça das Três Culturas, em Tlatelilc, na Cidade do México, causando vários mortos e ficando conhecido como o massacre de Tlatelolco.

- Morre, com 81 anos, o artista francês Henri-Robert-Marcel Duchamp, figura essencial do surrealismo.

1969 -- Abrem o museu e a sede da Fundação Calouste Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa.

1977 - A violetista portuguesa Anabela Chaves conquista o primeiro prémio do Concurso Internacional de Genebra, Suíça.1986 - O Senado norte-americano anula o veto do Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, às sanções contra a África do Sul, pela política de apartheid.1994 - Eleições legislativas em São Tomé e Príncipe dão a vitória ao Movimento de Libertação Nacional de São Tomé e Príncipe - Partido Social-Democrata, liderado por Carlos Graça.

1997 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 15 Estados membros da União Europeia assinam o Tratado de Amesterdão, no Palácio Real de Amesterdão, na Holanda. Entra em vigor dois anos mais tarde, a 1 de maio de 1999.

2001 - A companhia aérea Swissair Group suspende todos os voos por tempo indeterminado, alegando falência da companhia.

- Partem para o Afeganistão 30.000 militares norte-americanos, dois porta-aviões, um grupo anfíbio e 350 aviões de combate, no quadro da operação "Liberdade duradoura".

2002 - Entrega-se ao FBI Andrew Faston, ex-diretor financeiro da companhia energética norte-americana Enron, uma das maiores financiadoras da campanha do Presidente George W.Bush. A companhia é suspeita de falência fraudulenta.2003 -- O ministro da Saúde Luís Filipe Pereira, anuncia a aprovação do Governo para a criação da Entidade Reguladora de Saúde. Terá como função regular os setores público, privado e social e "independente" do poder político.

- O escritor sul-africano J.M.Coetzee, autor de "Desgraça", é distinguido com o Prémio Nobel da Literatura.2004 -- Morre, com 69 anos, José Fialho Gouveia, profissional de televisão e rádio, apresentador, coautor de programas emblemáticos como Zip-Zip, Pirâmide ou A Visita da Cornélia, pioneiro da televisão em Portugal.- A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa inicia a comercialização de apostas no Euromilhões em Portugal.2005 - Eleições em Dresden, Alemanha, confirmam a vitória da União Democrata-Cristã (CDU) e de Ângela Merkel.- Morre, com 60 anos, August Wilson, dramaturgo norte-americano, autor de "A Lição de Piano" (1990), Prémio Pulitzer.2006 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos investigadores norte-americanos Andrew Z. Fire e Craig C.Mello, de origem açoriana, pela "descoberta do mecanismo fundamental para o controlo dos fluxos de informações genéticas".- Ban Ki-Moon, ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, candidato a secretário-geral das Nações Unidas, vence a votação do Conselho de Segurança, conseguindo o voto favorável dos cinco membros permanentes, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.2007 - O Presidente da Coreia do Sul, Roh Moo-hyun, atravessa a pé a linha desmilitarizada que marca a fronteira com a Coreia do Norte para participar na cimeira intercoreana em Pyongyang.

2009 -- Referendo ao Tratado de Lisboa, na Irlanda, obtém 67 por cento dos votos favoráveis.

- Morre, aos 90 anos, Marek Edelman, o último líder sobrevivente da revolta no Gueto de Varsóvia, que opôs os judeus ao regime da Alemanha nazi, em 1943.

2013 - As operadoras de telecomunicações Portugal Telecom e Oi (Brasil) assinam um acordo de intenções para a fusão das duas empresas, e das holdings da operadora brasileira, constituindo uma entidade única, CorpCo, liderada por Zeinal Bava.

- Morre, com 66 anos, Tom Clancy, escritor norte-americano celebrizado pelos seus romances de espionagem que muitas vezes integraram as listas dos mais vendidos e foram adaptados ao cinema.

2014 - O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, aceita dialogar com os dirigentes estudantis das manifestações pró-democracia, rejeitando renunciar ao cargo.

2015 - A Autoridade da Concorrência aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, considerando que o negócio não cria entraves significativos à concorrência.

2016 - Os eleitores colombianos rejeitam, em referendo, o acordo de paz do Governo com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

- O advogado e constitucionalista Jorge Carlos Fonseca, é reeleito Presidente, na primeira volta das presidenciais em Cabo Verde ao conquistar mais de 70% dos votos numa eleição que registou uma taxa de abstenção histórica acima dos 60%.

2017 -- Morre, aos 66 anos, músico norte-americano Tom Petty, responsável por êxitos como "Free Fallin'", "Refugee" e "American Girl".

2019 -- Morre, aos 100 anos, João Rodrigues Pires, alfarrabista, distinguido com a Ordem do Mérito, com o grau de comendador, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2020 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegam a acordo sobre a aplicação de sanções aos repressores na Bielorrússia, após um processo negocial de quase nove horas para assegurar a cedência de Chipre.

- A Assembleia da República aprova, em votação final global, o diploma que fixa um 'período de nojo' de três anos entre o exercício de funções na banca comercial e a administração do Banco de Portugal.

- A nova da Lei do Mar, que agora incorpora alterações na sequência do veto político do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é aprovada por ampla maioria, apenas com votos contra de dez deputados do PS e do Chega.

- O parlamento aprova uma alteração à Lei da Nacionalidade para ultrapassar o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por achar que discriminava casais sem filhos ou com filhos já nascidos em Portugal.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que o seu teste à covid-19 foi positivo.

2021 - O Tribunal Criminal de Lisboa emite segundo mandado de detenção europeu e internacional para o antigo presidente do BPP João Rendeiro, que se encontra no estrangeiro e em parte incerta.

- Carlos Vila Nova toma posse como Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

- A missão militar da África Austral em Moçambique (SAMIM, sigla inglesa) anuncia ter abatido o líder religioso dos rebeldes em Cabo Delgado, que tinha uma ervanária onde apelava à população para se insurgir.

2022 - O piloto Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, disputada com o piso molhado, em Buriram, Tailândia.

- Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagram-se campeões do mundo de K2 maratonas, o sétimo pódio português em Ponte de Lima.

2023 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído à cientista húngara Katalin Karikó e ao médico investigador norte-americano Drew Weissman por descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas mRNA eficazes contra a covid-19.

- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se em Kiev, Ucrânia, num encontro inédito por se realizar num país em guerra e que não faz parte do bloco comunitário, a primeira reunião dos 27 Estados membros a realizar-se fora da União Europeia.

2024 - O ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau Suleimane Seidi volta a ser detido depois de ter sido libertado, em julho, para aguardar julgamento em liberdade depois de ter sido acusado de corrupção.

Como um dinossauro às portas da morte que repousa na lama, a linguagem pereceu J.M.Coetzee (1940), escritor sul-africano, Nobel da Literatura

Este é o ducentésimo septuagésimo quinto dia do ano. Faltam 91 dias para o termo de 2026.