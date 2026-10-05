Catequese enfrenta novos desafios

A redução do número de crianças e jovens está a colocar novos desafios à catequese na Madeira. A quebra da natalidade e a crescente oferta de actividades como futebol, música, dança e patinagem levam as paróquias a adaptar horários e métodos.

O retrato foi traçado hoje ao DIÁRIO por catequistas, sacerdotes e responsáveis pela Educação Cristã da Diocese do Funchal, durante o Dia Diocesano do Catequista, no Curral das Freiras.

Em São Roque do Faial, um dos casos mais expressivos, o número de crianças e jovens na catequese passou de 56 para cerca de 20 em 14 anos. Heliodoro Dória, catequista há 36 anos, explica que “não existem mais crianças e jovens na paróquia”.

Heliodoro Dória, foto Hélder Santos/ASPRESS

A Diocese do Funchal conta com cerca de 1.500 catequistas. O padre Héctor Figueira salienta, contudo, que o desafio não está apenas no recrutamento, mas também na redução do número de crianças nas comunidades.

Em Câmara de Lobos, o padre Marcos Pinto aponta a concorrência de outras actividades e a disponibilidade limitada dos catequistas, que são voluntários.

D. Nuno Brás sublinha, por seu lado, o papel da família na transmissão da fé. “A família é o lugar da primeira catequese”, afirma o bispo do Funchal.

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