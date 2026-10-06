Ecos Machico lança o Roteiro da Geodiversidade no Centro Histórico de Machico

No âmbito do Dia Internacional da Geodiversidade, celebrado anualmente a 6 de Outubro por iniciativa da UNESCO, a Câmara Municipal de Machico e a Associação Insular de Geografia (AIG), através do projecto ECOS Machico, lançam o Roteiro da Geodiversidade no Centro Histórico de Machico.

A iniciativa surge particularmente alinhada com o tema definido para 2026, “Geodiversity On Our Doorstep” (“A Geodiversidade à Nossa Porta”), que procura chamar a atenção para a geodiversidade presente nos lugares onde vivemos, nas nossas comunidades e no nosso quotidiano. Proclamado pela UNESCO em 2021, o Dia Internacional da Geodiversidade pretende promover o conhecimento e a valorização dos elementos não vivos da natureza, incluindo minerais, rochas, fósseis, solos, formas do relevo e paisagens, bem como sensibilizar para a sua importância para as sociedades humanas. É precisamente esta ideia de “geodiversidade à nossa porta” que o novo roteiro procura materializar em Machico. O recurso propõe uma nova forma de conhecer e interpretar o centro histórico, chamando a atenção para a presença da geodiversidade na paisagem urbana e para a relação entre os elementos naturais do território e a construção e evolução da cidade. Mais do que um roteiro de visita, este novo recurso pretende contribuir para aproximar a geodiversidade da comunidade, tornando mais visível um património que muitas vezes passa despercebido no quotidiano. O Roteiro da Geodiversidade no Centro Histórico de Machico passa, assim, a integrar os recursos de valorização e interpretação do território desenvolvidos pelo projeto ECOS Machico, reforçando a aposta na divulgação do património natural e na sensibilização para a importância da geodiversidade.