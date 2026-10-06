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PSP grampeia rent-a-car estacionado na 'Fernão de Ornelas'

Viatura encontrava-se indevidamente estacionada sobre o corredor pedonal

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foto RDF

A PSP colocou, ao final da tarde de hoje, um grampo num dos pneus de uma viatura ligeira de passageiros de uma empresa de rent-a-car, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

A viatura encontrava-se estacionada indevidamente sobre o corredor pedonal, impedindo a circulação dos peões.

A intervenção da PSP deixou o veículo imobilizado no local.

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