PSP grampeia rent-a-car estacionado na 'Fernão de Ornelas'
Viatura encontrava-se indevidamente estacionada sobre o corredor pedonal
A PSP colocou, ao final da tarde de hoje, um grampo num dos pneus de uma viatura ligeira de passageiros de uma empresa de rent-a-car, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.
A viatura encontrava-se estacionada indevidamente sobre o corredor pedonal, impedindo a circulação dos peões.
A intervenção da PSP deixou o veículo imobilizado no local.
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