Ronaldo pede desculpa e está disponível "como sempre" para ganhar pela selecção

O avançado Cristiano Ronaldo assumiu-se hoje disponível "como sempre" para "competir e ganhar" pela seleção portuguesa de futebol, numa mensagem escrita, em que pede desculpa aos adeptos e companheiros por ter abandonado a equipa das 'quinas'.

"Se estiver bem fisicamente, a jogar no meu clube, com golos espero, a seguir ao cumprimento da suspensão que me for aplicada, estarei disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela nossa Seleção. Esta é, acreditem, a mais pura das verdades", escreveu Ronaldo.

No passado dia 30 de setembro, Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo hoje acusado o selecionador Jorge Jesus de quebra de confiança na carta a que a Lusa teve acesso.

"Devo também um pedido de desculpas aos meus companheiros de Seleção por ter abandonado o estágio. Apesar da absoluta quebra de confiança na palavra do selecionador, [...] eu não o devia ter feito. A responsabilidade é exclusivamente minha", escreveu, mostrando-se preparado para as consequências disciplinares da sua atitude.

O capitão nacional pede ainda desculpa aos portugueses, mas justifica que a quebra da palavra tem, para si, "um impacto definidor".