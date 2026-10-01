Funchal recebe dois dias de debate sobre dependências

Nos próximos dias 8 e 9 de Outubro, a Casa de Saúde São João de Deus recebe a VI Convenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e a II Convenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da Macaronésia, um encontro dedicado à reflexão e partilha de conhecimento sobre os actuais desafios associados aos comportamentos aditivos e às dependências.

Ao longo de dois dias, o Auditório São Bento Menni, no Funchal, reunirá especialistas, profissionais de saúde, investigadores e representantes de diferentes entidades e territórios da Macaronésia, promovendo o debate sobre prevenção, tratamento, redução de danos e novas respostas nesta área.

A sessão de abertura do primeiro dia será antecedida pela conferência 'Substâncias Psicoactivas e Sexualidade: Entre o prazer e o crime', por Félix de Carvalho. Seguem-se vários momentos dedicados à realidade dos diferentes territórios da Macaronésia, incluindo abordagens ao consumo de álcool em Cabo Verde, aos comportamentos aditivos nos Açores, ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas na Região Autónoma da Madeira e à integração da perspectiva de género na intervenção junto de mulheres com perturbações associadas ao consumo de substâncias nas Canárias.

A prevenção junto das novas gerações estará também em destaque, com intervenções sobre os desafios atuais da prevenção, a estratégia regional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências e o impacto dos jogos nos jovens da Região Autónoma da Madeira.

Durante a tarde, o debate prossegue em torno da inovação no tratamento dos problemas relacionados com o álcool, da saúde mental e dependências no contexto da Macaronésia e da responsabilização e potencial de mudança das pessoas com comportamentos aditivos.

No segundo dia, 9 de Outubro, o programa começa com a conferência 'Evidência: Tudo e todos importam', por Paulo Seabra, seguindo-se mesas dedicadas a temas como as drogas de síntese, as catinonas sintéticas nos Açores, os canabinoides e a evidência toxicológica.

A Convenção termina com uma Marcha pela Saúde Mental, marcada para as 17h30 do dia 9 de Outubro.