Dançando com a Diferença promove workshop com Luís Guerra

A companhia Dançando com a Diferença vai promover, entre os dias 2 e 6 de Novembro, um workshop de dança orientado pelo bailarino e coreógrafo Luís Guerra, integrado nas comemorações dos seus 25 anos de actividade.

Intitulada 'Dançar com o Invisível ou Dançar com o Corpo Inteiro', a formação decorrerá diariamente, entre as 9 e as 13 horas, no estúdio da companhia, situado no Armazém do Mercado, no Funchal.

Ao longo de cinco dias, os participantes serão convidados a explorar novas formas de movimento e expressão criativa, através de exercícios de improvisação, experimentação e composição espontânea.

Com mais de duas décadas de experiência nas áreas da dança, performance e artes visuais, Luís Guerra pretende partilhar ferramentas e estratégias desenvolvidas ao longo do seu percurso artístico, privilegiando a descoberta individual e colectiva.

Segundo o artista, a proposta procura criar um espaço onde “o corpo de cada dia se tornará o principal guia e maestro”, libertando os participantes de ideias preconcebidas sobre o movimento e a expressão corporal.

Natural de Lisboa, Luís Guerra estudou dança no Conservatório Nacional e colaborou com nomes como Tânia Carvalho, Vera Mantero e Marlene Monteiro Freitas. Actualmente, reside em Bruxelas, onde desenvolve investigação artística na área da improvisação.

As inscrições estão abertas à comunidade, com vagas limitadas, através de formulário online.