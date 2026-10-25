Abertas as mesas de voto para segunda volta entre Lula e Bolsonaro

As mesas de voto abriram hoje no Brasil para uma segunda volta das eleições presidenciais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.

Na primeira volta, realizada em 04 de outubro, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula da Silva, uma vantagem de 2.224.965 votos, sendo que, desde a introdução do sistema de duas voltas nas presidenciais brasileiras, em 1989, nenhum candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu vencer a eleição.

Os dois estão tecnicamente empatados nas sondagens, retrato de um país dividido ao meio.

Todas as assembleias de voto no país abriram às 08:00 de Brasília (11:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (20:00 em Lisboa), mantendo o horário unificado adotado em 2022, apesar dos diferentes fusos horários brasileiros.

Os mais de 158,7 milhões de eleitores poderão votar até às 17:00 de Brasília (20:00 em Lisboa) nas cerca de 564.000 urnas eletrónicas espalhadas por 5.571 cidades do país, além de 186 cidades no exterior, como Lisboa, Porto e Faro.

No estrangeiro, 918.876 pessoas estão habilitadas a votar em 2026, mais de 134.000 destes recenseados em Portugal, o segundo contingente maior no estrangeiro, atrás dos Estados Unidos.

Lisboa é o maior colégio eleitoral no estrangeiro com cerca de 79.000 eleitores.

Lula da Silva deverá votar um pouco depois das 08:00 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. O Presidente acompanhará depois a contagem dos votos no Hotel Renaissance, na capital paulista, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Já Flávio Bolsonaro também deverá votar pelas 08:00 numa escola municipal da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, seguindo depois para Brasília, onde acompanhará os resultados eleitorais.

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, e antigo sindicalista, procura a reeleição aos 80 anos e o seu quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal e apoiado pela direita, tenta devolver o poder ao campo bolsonarista, quatro anos depois da derrota do pai contra o ex-operário que tenta agora derrotar.

Numa declaração ao país, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques frisou que a Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada, em todo o território nacional, para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registado no 1.º turno [primeira volta]".