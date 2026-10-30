 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Burla no WhatsApp usa nome da Rangel

Mensagem falsa exige desalfandegamento em 48 horas

None Ver Galeria

Uma falsa notificação de desalfandegamento, enviada através do WhatsApp em nome da Rangel Logistics Solutions, está a tentar levar clientes a clicar numa ligação fraudulenta e a fornecer dados pessoais ou bancários. O DIÁRIO recebeu a denúncia de um cliente da empresa madeirense.

A mensagem identifica uma encomenda efectuada numa loja online e a respectiva morada de entrega, alegando que está retida para desalfandegamento. Para evitar a devolução ao remetente, exige a regularização através de uma ligação no prazo de 48 horas.

Segundo o cliente, a Rangel assegurou que não envia mensagens de desalfandegamento aos destinatários, informação que também consta do seu site.

A mensagem apresenta características de phishing, uma tentativa de obter dados pessoais ou bancários ou induzir pagamentos fraudulentos. O alerta é para não abrir a ligação nem fornecer qualquer informação.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo