Burla no WhatsApp usa nome da Rangel

Uma falsa notificação de desalfandegamento, enviada através do WhatsApp em nome da Rangel Logistics Solutions, está a tentar levar clientes a clicar numa ligação fraudulenta e a fornecer dados pessoais ou bancários. O DIÁRIO recebeu a denúncia de um cliente da empresa madeirense.

A mensagem identifica uma encomenda efectuada numa loja online e a respectiva morada de entrega, alegando que está retida para desalfandegamento. Para evitar a devolução ao remetente, exige a regularização através de uma ligação no prazo de 48 horas.

Segundo o cliente, a Rangel assegurou que não envia mensagens de desalfandegamento aos destinatários, informação que também consta do seu site.

A mensagem apresenta características de phishing, uma tentativa de obter dados pessoais ou bancários ou induzir pagamentos fraudulentos. O alerta é para não abrir a ligação nem fornecer qualquer informação.