Rotary e PortoBay unem esforços para preservar vereda no Paul da Serra

A Vereda do Pico Ruivo do Paul da Serra vai beneficiar de trabalhos regulares de conservação e manutenção durante os próximos três anos, fruto de uma parceria estabelecida entre o Rotary Clube do Funchal e o Grupo PortoBay.

O acordo, formalizado a 22 de Setembro, nos escritórios do Porto Mare, no Funchal, pretende garantir melhores condições de circulação e segurança aos caminhantes, contribuindo simultaneamente para a protecção da vegetação e do património natural da Madeira.

Conforme a nota de imprensa, o protocolo foi assinado por Kai Hagenbuch, presidente do Rotary Clube do Funchal, e por José Carlos Silva, administrador do Grupo PortoBay responsável pelos projectos e pela área da sustentabilidade.

A colaboração surge na sequência de um compromisso anteriormente assumido pelo Rotary Clube do Funchal com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), através de um protocolo celebrado a 6 de Julho deste ano, que contempla a gestão, beneficiação, sinalização e manutenção daquele percurso pedestre.

Entretanto, a parceria já começou a produzir resultados no terreno. Na passada terça-feira, 20 de Outubro, elementos das duas entidades deslocaram-se à zona dos Estanquinhos, onde realizaram a primeira intervenção conjunta de limpeza e conservação da vereda.

Esta acção marcou o arranque de um conjunto de trabalhos que deverão decorrer ao longo dos próximos três anos, procurando conciliar a utilização do percurso pelos caminhantes com a preservação dos valores naturais da zona.

Na nota de imprensa, o Rotary Clube do Funchal manifestou "satisfação" com a concretização destas parcerias, considerando que representam "um exemplo de cooperação em benefício da comunidade, dos visitantes e das gerações futuras".