Miguel Castro defende reforço dos profissionais e modernização da RTP Madeira

O deputado não inscrito à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Miguel Castro, reuniu-se hoje, nas instalações da RTP Madeira, com o director do Centro Regional da Madeira da RTP, Martim Santos, para abordar as necessidades do serviço público de televisão e rádio na Região, no âmbito do projecto de resolução que irá levar a debate no parlamento madeirense.

Durante o encontro, foram identificadas preocupações que vão ao encontro dos objectivos da iniciativa parlamentar, nomeadamente a valorização dos profissionais, o reforço das equipas, a formação e a modernização dos meios técnicos, com particular atenção à rádio e à cobertura informativa do Porto Santo.

Segundo os dados transmitidos na reunião, o Centro Regional da Madeira conta com 121 profissionais. Martim Santos apontou como prioridades o reforço e a renovação do quadro de pessoal em sectores essenciais, a actualização de competências e a valorização das carreiras, sublinhando a importância de assegurar equipas motivadas e com condições para continuar a prestar um serviço de qualidade.

O director destacou igualmente a relevância da RTP Madeira para as populações da Região e para as comunidades madeirenses no estrangeiro, que acompanham a informação e o entretenimento produzidos na Madeira e mantêm, através destas emissões, uma ligação próxima à sua terra.

Relativamente ao Porto Santo, Martim Santos reconheceu a necessidade de um correspondente na ilha e defendeu o desenvolvimento de esforços para concretizar essa presença num futuro próximo. Esta preocupação encontra correspondência no projecto de resolução de Miguel Castro, que recomenda a avaliação de uma solução de presença jornalística no Porto Santo e dos meios técnicos necessários à cobertura regular da ilha.

A modernização da rádio mereceu particular destaque. Segundo o director, esta é uma das áreas com necessidades mais urgentes de intervenção, tendo assinalado um investimento reduzido em tecnologia moderna desde 2011.

Foi também reconhecido o potencial da visual radio, formato que associa imagem à emissão radiofónica e que a Antena 1 Açores anunciou em 2019, como uma oportunidade para actualizar a oferta e aproximar a rádio dos públicos que utilizam plataformas digitais.

A renovação de equipamentos foi ainda abordada na perspetiva da eficiência energética. Martim Santos referiu que a substituição de projetores e de outros equipamentos envelhecidos por soluções mais modernas poderá contribuir para reduzir o consumo de energia. Miguel Castro considera que as necessidades identificadas reforçam a pertinência do projecto de resolução “recomenda um plano de valorização da RTP Madeira enquanto serviço público de televisão e rádio”.

A iniciativa recomenda ao Governo da República que promova, em articulação com a RTP e ouvindo a direcção regional e os representantes dos trabalhadores, um diagnóstico actualizado e um plano com prioridades, custos, financiamento e calendário de execução.

O projecto abrange a televisão, a Antena 1 Madeira e a Antena 3 Madeira, contemplando a valorização das equipas, a formação contínua e especializada, a actualização tecnológica e uma melhor cobertura territorial. Prevê ainda a identificação dos recursos destinados ao Centro Regional da Madeira para 2027 e o acompanhamento da execução das medidas propostas. O parlamentar reconhece o empenho dos profissionais que asseguram diariamente este serviço público e defende que a qualidade das emissões deve ser acompanhada por investimento nas pessoas e nos meios de trabalho. Para Miguel Castro, valorizar a RTP Madeira é garantir um serviço de proximidade à Madeira e ao Porto Santo e preservar a ligação às comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, respeitando sempre a autonomia de gestão e a independência