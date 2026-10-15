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150 anos 5 Sentidos

'Uma Vida de Amizade' faz rir uma sala cheia no Centro de Congressos da Madeira

Veja as imagens captadas pelo fotojornalista Rui Silva da ASPRESS

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Foto Rui Silva/ASPRESS

Com lotação esgotada, a comédia ‘Uma Vida de Amizade’ foi um sucesso na Madeira. A sala reuniu muitas gargalhadas, esta noite, no Centro de Congressos da Madeira, num espectáculo que se insere nas comemorações do 150 anos do DIÁRIO.

Em palco estiveram três actrizes brasileiras - Helena Fernandes, Sílvia Pfeifer e Adriana Garambone - que vestiram a pele de Gilda, Yasmin e Renée e fizeram rir e reflectir os espectadores madeirenses.

Escrita por Gustavo Pinheiro e dirigida por Fernando Philbert, a peça acompanha o reencontro de três amigas de longa data que, entre conversas, memórias e confissões, fazem uma reflexão sincera sobre as suas vidas, escolhas e caminhos.

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