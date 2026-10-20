Laura Santos faz história no golfe europeu

Aos 14 anos, Laura Santos está a cumprir um sonho e a escrever uma nova página na história do golfe português. A jovem porto-santense estreou-se hoje no Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão do golfe profissional feminino europeu, tornando-se a mais jovem portuguesa de sempre a competir neste circuito.

O palco desta estreia é o Vidago Palace Golf Course, em Chaves, onde decorre o Super Bock Ladies Open, uma prova dotada de 50 mil euros em prémios monetários e que reúne algumas das melhores jogadoras profissionais do circuito europeu.

A entrada de Laura neste universo profissional chega na sequência de uma semana inesquecível. A jovem porto-santense venceu a Taça FPG/BPI, um dos dois mais importantes torneios do calendário amador nacional, e conquistou não apenas um título de enorme significado, mas também o passaporte para uma estreia que agora a coloca entre as páginas da história do golfe português.

Na altura, Miguel Gaspar, membro da direcção da Federação Portuguesa de Golfe e comentador da modalidade na Sport TV, antecipou o feito. «Foi uma das mais jovens a ganhar a Taça, mas não foi a mais jovem. Em contrapartida, tenho a certeza de que será a mais jovem de sempre a jogar no LETAS», afirmou.

Os registos confirmam a previsão. Até agora, o recorde pertencia a Leonor Bessa, que participou no Açores Ladies Open, em 2014, com apenas 16 anos. Laura Santos passa, assim, a deter uma marca de precocidade que reforça a dimensão do momento vivido pela jovem golfista.

Mas a estreia tem também um significado especial para Laura, uma vez que passa a ser a segunda golfista da Região Autónoma da Madeira a competir no LETAS, depois da profissional Mónia Bernardo, que actualmente exerce funções de treinadora de golfe no Algarve.

O 2.º Super Bock Ladies Open at Vidago Palace, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), com o investimento reforçado do Turismo do Porto e Norte, começou esta terça-feira e prolonga-se até quinta-feira, reunindo 84 jogadoras numa fase decisiva da temporada.

Além de Laura Santos, Portugal está representado pelas profissionais Sofia Barroso Sá, de Belmonte, e Sara Gouveia, do Algarve, bem como por Francisca Ferreira da Costa, actual campeã nacional amadora.

A concorrência promete ser exigente. A lista de participantes inclui 12 jogadoras que já conquistaram títulos do LETAS na temporada de 2026, oito das quais figuram no top-10 da Ordem de Mérito do circuito.

A etapa portuguesa é a antepenúltima do calendário de 2026 e assume particular importância para as golfistas que procuram garantir a subida ao Ladies European Tour (LET), o principal circuito europeu, em 2027.

Para Laura Santos, porém, esta semana já tem um lugar reservado na história. A jovem porto-santense chegou a Vidago para concretizar um sonho e saiu para o campo com um feito inédito no currículo: o de ser a mais jovem portuguesa de sempre a competir no segundo escalão do golfe profissional feminino europeu.

Laura regista 76 pancadas na jornada inaugural

Em termos competitivos Laura Santos cumpriu ontem a primeira volta ao campo onde veio a realizar um total de 78 pancadas (+6 acima do par do campo). Já amanhã e na segunda jornada do evento a jovem atleta do PXO Golf Clube entra em campo a partir das 10h47.